A Napoli una statuina del presepe dedicata a Pedro

C'è una nuova statuina nel presepe napoletano: è Pedro, attancante spagnolo della Lazio, autore di una doppietta ieri sera contro l'Inter. I due gol di Pedro hanno costretto al pareggio i nerazzurri, permettendo così al Napoli di restare primo in classifica a 90 minuti dalla fine del campionato di Serie A. Autore della statuina è Marco Ferrigno, titolare dell'omonimo bottega di via San Gregorio Arlmeno, la strada dei presepi nel cuore del centro antico di Napoli. La statuina ritrae il calciatore con il dito puntato al cielo e la maglia biancoceleste, ma anche con il basamento azzurro e la scritta "Grazie Pedro". Si tratta, spiega Ferrigno, di "un omaggio sincero. Pedro è entrato senza volerlo nel cuore dei napoletani facendo quel che serviva, due gol all'Inter, e ci ha lasciati padroni del nostro destino. A Napoli non dimentichiamo chi ci dà una mano, anche se veste un'altra maglia". La statuina sarà pronta prima di venerdì, giorno della sfida contro il Cagliari allo stadio Diego Armando Maradona: "Poi decideremo se metterla in vetrina o farla entrare nel presepe dello scudetto. Ma per ora - conclude Ferrigno - lo diciamo a bassa voce, come fanno tutti qui. A Napoli, anche la terracotta ha rispetto per la scaramanzia".