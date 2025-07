A Buffon il premio Bancarella sport con il suo libro autobiografico

A Gianluigi Buffon con il libro autobiografico "Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi" (Mondadori) il premio Bancarella sport. Ieri sera la cerimonia a Pontremoli (Massa Carrara). I librai indipendenti e la giuria tecnica composta da giornalisti sportivi e panathleti hanno decretato, con 193 voti su 289 votanti, la vittoria dell'opera dell'attuale capo delegazione della Nazionale, che ha ricevuto il San Giovanni di Dio, scultura di Umberto Piombino, simbolo dei Librai erranti. Abituato a calcare i campi da calcio, oltre che i palcoscenici squisitamente sportivi, si spiega in una nota, l'ex portiere della Nazionale ha confessato di sentirsi quasi a disagio in un ambiente a lui poco consono come il salotto dei Bancarella. Al secondo posto Paolo Piras, autore di "Vertical. Il romanzo di Gigi Riva" (66thand2nd), e al terzo Claudio Colombo, autore di "Giù la testa" (Hoepli). A consegnare il premio a Gianluigi Buffon, Ignazio Landi, presidente della Fondazione Città del Libro, insieme, tra gli altri, al sindaco di Pontremoli Jacopo Maria Ferri.