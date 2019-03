Under 21, Luiz Felipe rifiuta e lascia il ritiro: vuole il Brasile

18/03/2019

Clamoroso nella Nazionale Under 21: Luiz Felipe Ramos Marchi, difensore della Lazio, è arrivato e se n’è andato. Il difensore biancoceleste, classe '97, era la novità più significativa nelle convocazioni di mister Gigi Di Biagio per le amichevoli contro i pari età di Austria e Croazia in preparazione all’Europeo che si giocherà in Italia a giugno. Luiz Felipe, che è nato in Brasile ma ha origini italiane e quindi doppio passaporto, ha raggiunto il ritiro degli azzurrini a Roma, ma poi ha manifestato qualche perplessità, non era più convinto della sua scelta. "Ho deciso di competere per la casacca della Seleçao" ha detto e Di Biagio ne ha preso atto e ha cancellato il suo nome dalla lista. Una decisione davvero sorprendente, in primis per le tempestiche, ma soprattutto perché una sua eventuale presenza con l'Under 21 dell'Italia non gli avrebbe chiuso le porte del Brasile. Luiz Felipe però ha deciso: vuole vestire solo il verdeoro.