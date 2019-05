Europei Under 17: l'Italia è in finale! Francia rimontata e sconfitta 2-1

16/05/2019

L’ Italia Under 17 batte in rimonta la Francia 2-1 e conquista la finale degli Europei di categoria dove affronterà l ’Olanda , vittoriosa per 1-0 sulla Spagna nell’altra semifinale. Blues avanti al 41’ con Millot che con il sinistro dentro l’area batte Molla. Italia che pareggia con una grande punizione di Esposito nel recupero del primo tempo e ribalta il punteggio con Udogie all’81’, sinistro sulla traversa interna e poi in gol.

La Nazionale maggiore di Mancini sta provando con pazienza a ritrovarsi verso Euro 2020, nel frattempo le Under azzurre continuano a regalare soddisfazioni. Questa volta tocca all’Under 17 di Carmine Nunziata che batte la Francia nella semifinale dell’Europeo e vola in finale per giocarsi il titolo contro l’Olanda. Partono meglio i francesi con due occasioni di Pembele, l’Italia prova a reagire affidandosi a Esposito, ma deve incassare lo svantaggio al 41’. Mbuku scende a sinistra e dal fondo mette all’indietro per il sinistro di Millot che gira e beffa Molla. Italia che però torna negli spogliatoi sull’1-1 grazie alla punizione splendida di Esposito al 46’. Nella ripresa prosegue l’equilibrio tra le squadre, fino a quando all’81’ l’Italia non costruisce l’azione che vale il gol per la finale. Giovane da sinistra pesca in area l’inserimento di Udogie che arriva in corsa e con il sinistro trova prima la parte interna della traversa e poi la rete. Italia che affronterà l’Olanda che grazie alla rete di Taabouni all’89’ ha eliminato la Spagna. Finale il 19 maggio a Dublino e Italia già qualificata anche al prossimo Mondiale Under 17 in programma in Brasile ad ottobre.