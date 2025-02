'Tifa per i bambini', Bologna e Bimbo tu insieme per il Bellaria

Quinta edizione di 'Tifa per i bambini", iniziativa che vede affiancato il Bologna, Bcc Felsinea e l'associazione Bimbo tu, per la raccolta fondi allo scopo di acquistare macchinarei da destinare ai reparti di pediatria, medicina riabilitativa infantile e scienze neurologiche dell'Ospedale Bellaria. Obiettivo di quest'anno, raggiungere i 30mila euro per l'acquisto Hypno VR, sistema che sfrutta la realtà immersiva per aiutare i bambini a ridurre l'impatto emotivo e fisico delle procedure mediche dolorose e stressanti ed è destinato al Bellaria. In vendita pulches brandizzati Bologna e Bimbo tu a 15 euro, che saranno consegnati ai piccoli degenti delle pediatrie bolognesi. Il 14 marzo, poi, in programma al PalaSavena di San Lazzaro a partire dalle 20.39 un triangolare di calcio a 5 tra Bologna Legends, Cesena Legends4charity e Parma Forever: il biglietto d'ingresso costerà 10 euro e l'incasso sarà devoluto all'iniziative, presentata allo stadio Dall'Ara dall'ad rossoblù Claudio Fenucci, dal presidente di Bimbo Tu Alessandro Arcidiacono, dalla direttrice Generale dell'Ausl di Bologna Anna Maria Petrini e dal presidente BCC Felsinea Andrea Rizzoli.