Nba: LeBron James rinnova coi Lakers fino al 2023 per 85 mln di dollari

LeBron James si lega ai Los Angeles Lakers per altre due stagioni, fino al 2023, andando a guadagnare altri 85 milioni oltre all'accordo già esistente. A rivelarlo il suo agente Rich Paul a 'The Athletic'. Il 2023 sarà anche l'anno in cui il primogenito di James, Bronny, finirà il liceo e potrà dichiararsi eleggibile per il draft Nba se verrà abolita la regola che costringe i giocatori in uscita da liceo a passare un anno al college, in G-League o all`estero prima di entrare nella NBA. King James, che rinuncia così a diventare free-agent nel 2021, resterà dunque in gialloviola almeno fino a quasi 39 anni.