Basket, playoff: Toronto alle prime Finals della storia, Milwaukee ko 100-94

26/05/2019

Il senso della vittoria di Toronto su Milwaukee risiede tutto in una giocata a metà dell'ultimo quarto. I Raptors sono in piena progressione, stanno annichilendo i Bucks con un parziale di 24-3 e due rimonte da -15. Kyle Lowry ruba palla dalle mani di Khris Middleton e parte in contropiede. Potrebbe appoggiare a canestro l'87-79 che darebbe a Toronto il massimo vantaggio, e invece concede l'onere all'accorrente Kawhi Leonard. Come dire, “A te la responsabilità”. Il numero 2 non si lascia pregare e realizza con una schiacciata mostruosa in faccia a Giannis Antetokounmpo. La Scotiabank Arena esplode di gioia e incredulità per una giocata che segna il passaggio di consegne tra chi le Finals avrebbe dovuto deciderle e chi, con le sue prestazioni, ha trascinato Toronto all'ultimo atto per la prima volta da quando la franchigia ha messo piede in Nba (1995). Leonard colleziona 27 punti, 17 rimbalzi e sette assist nella sua partita. Che è ottima, ma non perfetta: il leader dei canadesi perde sei palloni e non tira benissimo dal campo (9/22, di cui un pessimo 1/8 da tre). Ma c'è quando conta, così come il supporting cast, che recita la sua parte con un Pascal Siakam da 18 punti e un Lowry da 17. In doppia cifra anche Fred VanVleet (14, quasi infallibile dall'arco con l'80%), la sfiorano Norman Powell e Serge Ibaka (9). Per i Bucks, oltre ai 21 punti di Antetokounmpo sono da segnalare i 18 di un ottimo Brook Lopez e la doppia cifra raggiunta da sei degli otto giocatori scesi in campo. Dopo la schiacciata di Leonard, Milwaukee tenta di reagire riportandosi anche a -1 grazie a un super Lopez, ma l'inerzia del match e della serie non sfugge mai dalle mani dei Raptors, che chiudono sul 100-94 e conquistano la Eastern Conference pur partendo da uno 0-2 nella serie.



È la vittoria di Leonard, ma anche quella di Masai Ujiri. Il General Manager nigeriano in estate ha sacrificato DeMar DeRozan per prendere l'ex San Antonio e ha scelto un coach rookie come Nick Nurse, licenziando Dwane Casey. Certo, l'addio del Re dell'Est, LeBron James, ha facilitato la cavalcata dei Raptors, ma c'era comunque la montagna-Antetokounmpo da scalare. Toronto lo ha fatto, ha preso le misure al "Greak Freak" dopo due gare in cui ha maramaldeggiato fino a costringerlo al 38,9% dal campo in gara-6 e ai soli tre punti negli ultimi 12'. E adesso si guadagna il diritto di sfidare Golden State nelle Finals: gara-1 è prevista nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31. Toronto avrà il fattore campo dalla sua.