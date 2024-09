Youth America's Cup, Sail Team BNC vince la prima regata del gruppo B

AMERICA'S CUP

L'equipaggio spagnolo è riuscito a conquistare il primo appuntamento del raggruppamento dedicato alle squadre invitate

Si apre anche il raggruppamento dedicato alle squadre invitate alla Youth America's Cup e subito iniziano i problemi legati al vento. La competizione velistica dedicata agli Under 25 è riuscita a completare soltanto una delle quattro regate in programma per il gruppo B a causa delle condizioni meteorologiche che hanno visto il successo dei padroni di casa del Sail Team NBC. La squadra iberica ha sfruttato l'altalenanza della ventilazione che ha impedito a diverse barche di rimanere sui foil dovendo così muoversi in maniera dislocata.

L'accorciamento dei lati ha permesso agli spagnoli di recuperare di poppa e anticipare i canadesi di Concord Pacific Racing e gli svedesi di Artemis. Fuori dal podio i tedeschi di Youth AC Team Germany davanti agli australiani dell’Andoo Team, mentre la Jajo Team Dutchsail non ha preso parte alla Race 1. Le imbarcazioni torneranno in acqua nella mattinata di sabato 21 settembre per altre quattro regate.