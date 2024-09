Youth America's Cup, Artemis domina nel gruppo B e centra il pass per le semifinali

VELA

Il team svedese ha conquistato quattro delle cinque regate in programma balzando al comando del girone dedicato ai sindacati invitati

Il vento torna a spirare a Barcellona ed ecco che Artemis mette la quarta e conquista già il pass per le semifinali della Youth America's Cup. Dopo un inizio in sordina dovuto anche alle condizioni meteo che hanno rallentato l'intera competizione nella prima giornata, l'equipaggio svedese ha ottenuto un secondo posto e ben quattro successi nelle regate di flotta in programma balzando al comando del gruppo B (dedicato ai sindacati invitati) e la qualificazione al turno successivo.

Alle loro spalle si sono piazzati gli australiani del Team Andoo, distanti venti punti dalla testa della graduatoria e in grado di piazzarsi sempre fra il secondo e il quarto posto oltre alla vittoria nella seconda regata. L'ultimo posto per accedere alle semifinali è invece attualmente occupato dagli spagnoli di Sail Team BCN, lontani ventiquattro punti da Artemis, mentre alle loro spalle la lotta rimane accesa con gli olandesi di Jajo Team e i canadesi di Concord Pacific posti rispettivamente a 5 e 7 punti dalla top 3. Fuori ormai dai giochi invece Youth AC Team Germany, mai in grado di andare oltre il quarto posto in una delle regate previste durante la giornata.