Youth America's Cup, Luna Rossa fa doppietta nella seconda giornata di gare e vola al comando in classifica 

L'equipaggio guidato da Marco Gradoni ha conquistato entrambe le regate in programma presentandosi a metà della fase di qualificazione con 37 punti, quindici in più di Athena Pathway

Luna Rossa Prada Pirelli domina la seconda giornata della Youth America's Cup volando così al comando della competizione Under 25 in corso a Barcellona. L'equipaggio guidato da Marco Gradoni ha messo a segno una doppietta nelle regate in programma nella mattinata di mercoledì 18 settembre infliggendo un pesante distacco a Emirates Team New Zealand e NYYC American Magic.

Primo appuntamento particolarmente teso con il sindacato italiano che ha dovuto far i conti con una piccola sbavatura in virata che ha cancellato il vantaggio accumulato in partenza da Luna Rossa. Da qui è nato un complicato "testa a testa" fra l'equipaggio tricolore, Athena Pathway e New Zealand con Gradoni e colleghi che sono finiti per subire una penalità transitando troppo vicini agli avversari in vista del primo cancello. Lungo il primo lato di poppa Luna Rossa si è però scatenata andando a prendersi il comando delle operazioni e vincendo così la prova con 48 secondi su Athena e 1’07” su New Zealand, mentre American Magic e Orient Express non ha partecipato alla sfida.

Seconda prova senza storia con Luna Rossa che è partita bene insieme a New Zealand e ad Alinghi Red Bull Racing, infliggendo però distacchi sin dal primo lato di bolina e ampliando ulteriormente durante il lato di poppa. Una situazione che ha portato all'assolo italiano che ha visto Luna Rossa tagliare il traguardo con 53 secondi su Athena Pathway, in grado di rientrare e prendersi il secondo posto, e 1'46" per Alinghi. Oltre tre minuti invece il ritardo di New Zealand, mentre American Magic e Orient Express hanno saltato nuovamente l'appuntamento.

La classifica vede ora Luna Rossa nettamente al comando con 37 punti rispetto ai 22 di Athena Pathway, i 17 di American Magic, i 16 di Team New Zealand, i 14 di Alinghi e i 12 di Orient Express. Una situazione che potrebbe consentire ben presto a Gradoni e colleghi di qualificarsi alla seconda fase (passano le prime tre al termine delle otto regate in programma) e puntare così al primo storico titolo.