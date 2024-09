Youth America's Cup, Luna Rossa Prada Pirelli domina e centra l'accesso alla finale con NYYC American Magic 

VELA

L'equipaggio guidato da Marco Gradoni affronterà gli statunitensi nella match race in programma nel pomeriggio di giovedì 26 settembre

In attesa della finale di Louis Vuitton Cup, c'è un equipaggio di Luna Rossa Prada Pirelli che è pronto a giocarsi la Coppa delle Cento Ghinee. Si tratta della squadra Under 25 che nel pomeriggio di giovedì 26 settembre si giocherà la prima edizione della Youth America's Cup. La squadra guidata da Marco Gradoni ha impressionato per la costanza di rendimento vincendo la terza regata e cogliendo tre secondi posti nelle altre prove in programma dominando così anche la classifica delle semifinali.

Se qualche dubbio era emerso dopo la vittoria di Swedish Challeng Youth frutto anche di due penalità a causa della mancata precedenza data agli scandinavi, l'equipaggio italiano ha saputo rimontare e chiudere in seconda posizione rilanciandosi nella sfida successiva dove ha ingaggiato un intenso duello con gli statunitensi NYYC American Magic mancando il colpo soltanto per tre secondi.

Nel terzo appuntamento Gradoni e compagni hanno quindi sfruttato il vento forte presente a Barcellona non commettendo più nessun errore e anticipando così gli inglesi di Athena Pathway e gli Yankees di American Magic che ha garantito il pass per la finale. La ciliegina sulla torta è arrivata nel corso dell'ultimo appuntamento di giornata dove Luna Rossa ha dovuto far i conti con una brutta partenza che ha costretto il sindacato presieduto da Patrizio Bertelli a subire altre due penalità prima di chiudere i conti alle spalle degli australiani di Andoo Team.

Ad affrontare il team tricolore sarà ancora una volta American Magic che cercherà il riscatto dopo la sconfitta patita nella semifinale di Louis Vuitton Cup, complice anche un'ottima rimonta nell'ultima regata che ha permesso di scavalcare sia gli inglesi di Athena Pathway che gli scandinavi di Swedish Challeng Youth che hanno gettato al vento tutte le chance a disposizione tagliando il traguardo in ultima posizione.