Niente stop per Luna Rossa Prada Pirelli: riparato il problema alla randa, imbarcazione pronta per le semifinali 

L'equipaggio italiano ha sistemato il danno patito nel corso della settima regata con NYYC American Magic presentandosi così regolarmente al via dell'ultima giornata di semifinali

L'immagine di Luna Rossa Prada Pirelli ferma in mezzo al campo di regata durante la settima regata delle semifinali di Louis Vuitton Cup ha fatto gelare il sangue nelle vene di molti tifosi italiani. Quell'impatto troppo duro con l'acqua quando la velocità superava i 30 nodi è diventato decisivo per le sorti della corsa alla 37a America's Cup tanto da costringere l'equipaggio tricolore ai "supplementari" dopo il 4-3 messo a segno da NYYC American Magic. Se è vero che c'era grande preoccupazione l'eventuale partecipazione all'ottava regata, tutti i dubbi sono stati dissipati nella mattinata di giovedì 20 settembre quando il team ha confermato come ogni problema sia stato risolto e l'AC75 è pronto a riprendere la propria corsa.

Come spiegato dallo skipper e team director Max Sirena al termine delle regate, il danno riguardava una parte del sistema di controllo della randa che ha impedito al team presieduto da Patrizio Bertelli di completare il match race con gli statunitensi. Il velista riminese aveva garantito come l'intero team si fosse messo subito all'opera sistemando l'inconveniente prima del nuovo appuntamento. Detto, fatto ed ecco che in meno di ventiquattr'ore l'AC75 è pronto a solcare le acque di Barcellona puntando ad andare a conquistare quel quinto punto che la proietterebbe in finale contro INEOS Britannia.