Luna Rossa Prada Pirelli torna a festeggiare: vittoria nell’ultima regata con NYYC American Magic e accesso alla finale garantito

L’equipaggio tricolore ha conquistato l’ottava prova delle semifinali conquistando il quinto punto e aggiudicandosi il pass per la sfida decisiva con INEOS Britannia

Dopo aver sofferto negli ultimi giorni, Luna Rossa può finalmente tirare un sospiro di sollievo e festeggiare per la qualificazione alla finale della Louis Vuitton Cup. L’equipaggio italiano ha ritrovato la propria potenza sprigionata nelle acque di Barcellona durante l’ottava regata di semifinale contro NYYC American Magic e conquistando il fatidico quinto punto. Un risultato fondamentale per gli uomini di Max Sirena che possono proseguire la propria corsa alla 37a America’s Cup trovandosi ora di fronte INEOS Britannia.

LUNA ROSSA PRADA PIRELLI VINCE E VOLA IN FINALE CON INEOS BRITANNIA

Ultima vittoria decisiva per Luna Rossa Prada Pirelli che, dopo giorni di sofferenza, è tornata al successo contro NYYC American Magic aggiudicandosi il quinto e decisivo punto. L'equipaggio tricolore ha dominato l'ottava regata con gli statunitensi voalndo così in finale contro INEOS Britannia.

Partenza leggermente migliore per NYYC American Magic che hanno costretto Luna Rossa Prada Pirelli a virare subito a destra e riprendere così velocemente il comando della gara grazie alla velocità presa, tuttavia all'incrocio gli americani sono passati davanti costringendo Luna Rossa ad andare nuovamente a destra. Una situazione favorevole per l'equipaggio italiano che si sono presentati appaiati nuovamente all'incrocio costringendo American Magic a virare per proteggersi non riuscendo a resistere in accelerazione e consentendo a Luna Rossa di puntare al primo cancello al comando con venti secondi di vantaggio.

Un ritardo che si è ulteriormente ampliato complice un ottimo lato di poppa dove Luna Rossa è riuscita a mantenere il comando della prova nonostante un tentativo di recupero degli americani in vista del gate, forti del vento presente sul boundary di sinistra. Ciò ha permesso di passare con 21 secondi di vantaggio e transitare così sul secondo lato di bolina all'incrocio in netto vantaggio portando a quasi trecento metri il distacco. A quel punto Luna Rossa ha provato a coprire le mosse degli americani che sono tornati sotto in vista del secondo cancello di bolina transitando al passaggio di metà gara con soli otto secondi di ritardo.

Sul secondo lato di bolina American Magic ha trovato poco vento in occasione della strambata, perdendo almeno dieci nodi di velocità e consentendo nuovamente a Luna Rossa di riprendere spazio prima di entrare in quello spazio di pressione fondamentale per volare. Proprio all'uscita di questa gli americani sono incappati in una "spanciata" che ha permesso a Luna Rossa di passare al quarto cancello con ventidue secondi di vantaggio.

Un momento decisivo che ha tarpato le ali agli statunitensi e che ha aperto la strada agli uomini di Max Sirena che lungo l'ultimo lato di bolina sono andati definitivamente in fuga iniziando l'ultimo lato con 51 secondi di vantaggio. Un distacco incolmbabile per gli americani che lasciano così la competizione, mentre Luna Rossa proverà ora a conquistare il trofeo contro INEOS Britannia.

Tutto confermato nell'equipaggio di Luna Rossa Prada Pirelli che proverà a conquistare il punto necessario per accedere alla finale di Louis Vuitton Cup.

VENTO PRESENTE A BARCELLONA. TUTTO PRONTO PER LA REGATA DI LUNA ROSSA PRADA PIRELLI

Le condizioni meteorologiche sono favorevoli considerato che a Barcellona spira un vento attorno agli 8 nodi. Ciò permetterà di svolgere regolarmente la sfida fra Luna Rossa Prada Pirelli e NYYC American Magic.

