Luna Rossa Prada Pirelli si prepara all'America's Cup: il 13 aprile verrà presentato il nuovo AC75

La presentazione avverà a Cagliari a partire dalle 13 e sarà trasmessa sui canali ufficiali del team tricolore

L'albero nero è già stato avvistato nelle acque di Cagliari, tuttavia sarà necessario attendere ancora qualche giorno per scoprire il nuovo AC75 di Luna Rossa Prada Pirelli, pronto a prendere parte all'edizione numero 37 dell'America's Cup di vela. C'è chiaramente grande curiosità per scoprire come sarà l'imbarcazione tricolore, pronta a scendere in acqua a Barcellona il prossimo 22 agosto, ma per essere certi di quale sarà l'immagine della nuova barca bisognerà aspettare le 13 di sabato 13 aprile quando verrà svelata al mondo intero.

Si tratterà della decima versione "definitiva" di Luna Rossa e, come accaduto in passato, si attende un parterre di ospiti di tutto rispetto. Nel 2019 per il varo si era scomodato perfino l'allora premier Giuseppe Conte. Quel giorno erano presenti tra gli altri anche gli olimpionici Sofia Goggia e Gregorio Paltrinieri. Era un siluro di 22,6 metri, nera col baffo rosso, capace di 'volare' a 45 nodi sopra l'acqua poggiando solo sul timone e su una deriva. La madrina era stata Miuccia Prada: per infrangere la bottiglia di champagne sulla barca si era procurata un taglio alla mano.

