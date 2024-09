Luna Rossa Prada Pirelli, Max Sirena svela il retroscena: "La randa di riserva era per vento leggero"

LOUIS VUITTON CUP

Lo skipper e team director riminese ha fatto chiarezza su quanto accaduto nella terza giornata delle finali di Louis Vuitton Cup

Sarebbe potuta andare peggio, decisamente peggio per Luna Rossa Prada Pirelli che ha chiuso la terza giornata delle finali della Louis Vuitton Cup sul 2-2. L'equipaggio tricolore non è riuscita infatti a disputare la prima prova in programma a causa di un problema alla randa che ha rischiato agli uomini di Max Sirena di disputare e vincere la seconda. A spiegare la situazione è stato lo stesso skipper e team director riminese che non ha nascosto i problemi incontrati nel pomeriggio catalano.

“Alla fine è una bella giornata, perché poteva finire molto peggio visto il problema che abbiamo avuto alla randa. Purtroppo a volte succedono incidenti che non sono sempre controllabili e prevedibili, ma credo che ci sia stata una grande reazione da parte del team: abbiamo fatto un cambio randa facendo il record del team (ride, n.d.r.). Non era facile fare la seconda regata, anche perché la randa che avevamo a disposizione era una randa da vento più leggero - ha spiegato Sirena dopo le regate -. Bisogna fare un grande applauso all’equipaggio. Una partenza non alla perfezione, abbiamo dovuto strambare all’incrocio con mure a dritta, poi i ragazzi a bordo sono stati bravi a trasformare una situazione di difficoltà in una partenza molto, molto bella e credo che questo dia grande morale ai ragazzi per domani e per le regate che verranno nei prossimi giorni".