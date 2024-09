Max Sirena fa il punto dopo il Round Robin della Louis Vuitton Cup: "Siamo performanti, abbiamo commesso degli errori"

LUNA ROSSA

Lo skipper riminese ha valutato l'andamento dell'imbarcazione italiana dopo la doppia sconfitta con Alinghi Red Bull Racing e INEOS Britannia

È tempo di riflessioni in casa Luna Rossa Prada Pirelli che, dopo aver visto sfuggire la vittoria del Round Robin della Louis Vuitton Cup, dovrà attendere INEOS Britannia per scoprire la sfidante nelle semifinali della competizione velistica. Il sindacato italiano ha subito una doppia sconfitta con Alinghi Red Bull Racing e con il team inglese proseguendo il momento negativo vissuto negli ultimi giorni.

A tirare le somme di quanto è accaduto è Max Sirena che, in qualità di team director, ha analizzato l'andamento dell'imbarcazione italiana nelle ultime regate. "Non è la giornata migliore per chiudere questo round robin. Abbiamo regatato sempre bene in tutte le condizioni, ma purtroppo con INEOS in entrambe le regate abbiamo fatto una cattiva esecuzione della partenza e questo ci ha penalizzato dall’inizio della regata - ha spiegato lo skipper riminese -. Fa parte del gioco, siamo in Coppa America: è normale che ci sia uno più forte di te in questo momento, dobbiamo analizzare bene gli errori fatti in questi giorni soprattutto contro di loro in previsione delle semifinali".

Sirena non si butta giù e, in vista del prossimo turno, vuole ritrovare quello spirito che ha guidato Luna Rossa nelle prime sfide a Barcellona: "Vediamo chi sceglieranno per le semifinali, penso che sceglieranno Alinghi. Siamo in semifinale, rimane l’amaro del risultato di oggi ma siamo convinti di avere un mezzo molto performante: si tratta di fare una serie di brief e vedere dove migliorare e dove abbiamo sbagliato, abbiamo tutto nelle nostre mani e tutto in nostro controllo per gestire il nostro futuro“.