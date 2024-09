INEOS Britannia, Ben Ainslie punge Luna Rossa Prada Pirelli in vista delle semifinali: "Potrebbero esser i nostri avversari. Spithill ha parlato troppo presto"

LOUIS VUITTON CUP

Il team principal del sindacato inglese ha espresso la possibilità di scegliere il team italiano come avversaria per il prossimo turno della Louis Vuitton Cup

Il tabellone delle semifinali della Louis Vuitton Cup verrà svelato soltanto nella mattinata di venerdì 13 settembre, eppure in molti sono pronti a scommettere che INEOS Britannia sia decisa a puntare su Alinghi Red Bull Racing lasciando a Luna Rossa Prada Pirelli il compito di affrontare NYYC American Magic. Una convinzione che è stata espressa anche dal timoniere del sindacato italiano James Spithill al termine dello spareggio con i britannici, ma che è stato prontamente smentito dal team principal del team inglese Ben Ainslie.

Lo skipper britannico ha infatti rilanciato in un'intervista al portale neozelandese Stuff la possibilità di scegliere l'equipaggio tricolore in vista del prossimo turno, soprattutto alla luce del doppio successo nella fase a gironi: "In qualità di sfidante meglio piazzato nel round robin, potremo scegliere l’avversario della semifinale, ma non rivelerò chi sarà finché non saremo obbligati a farlo venerdì. Probabilmente tutti si aspettano che scegliamo Alinghi, che ha vinto il minor numero di regate del round robin tra i quattro sfidanti rimasti, ,a ci sono argomenti a favore e contro ogni squadra. Ognuno ha i suoi punti di forza e di debolezza. Jimmy Spithill, uno dei timonieri di Luna Rossa, ha dichiarato nell’intervista post-gara di lunedì che non vede l’ora di disputare la 'semifinale contro American Magic'. Forse è andato un po’ in anticipo, ma vediamo".

Parole che aprono uno spiraglio inaspettato per tutti e che forse porteranno Spithill a "mangiarsi le mani" per quella dichiarazione. Tuttavia le scelte potrebbero cambiare anche a seconda del vento e delle condizioni della barca, come spiegato anche dallo stesso Aislie: "Cosa ci riservano i prossimi giorni? Dobbiamo rimettere la barca nell'hangar, fare un po' di manutenzione e apportare alcune modifiche. Questi intervalli tra un round e l'altro sono davvero l'unica opportunità per apportare aggiornamenti e modifiche alla barca, almeno per gli sfidanti. Probabilmente ci vorranno un paio di giorni. Speriamo di tornare in acqua giovedì, in vista delle semifinali che inizieranno sabato".

