Youth America's Cup, il trionfo di Marco Gradoni: "Abbiamo gestito con facilità l'imbarcazione in condizioni difficili"

Tutto come previsto sin dall'inizio per Luna Rossa Prada Pirelli che, nella mattinata di giovedì 26 agosto, ha conquistato la prima edizione della Youth America's Cup. Marco Gradoni, Gianluigi Ugolini, Federico Colaninno e Rocco Akelos Falcone hanno sconfitto NYYC American Magic nella finale in programma a Barcellona non commettendo alcuna sbavatura, ma traendo piuttosto in inganno gli statunitensi che hanno dovuto far i conti con una penalità in partenza.