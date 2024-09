Checco Bruni analizza gli errori di Luna Rossa Prada Pirelli: "Dovremo gestire meglio la partenza"

LOUIS VUITTON CUP

Il trimmer siciliano ha evidenziato le criticità notate nella prima regata della quarta giornata delle finali di Louis Vuitton Cup

Se si vuol sconfiggere INEOS Britannia, è necessario far il minor numero possibile di errori e soprattutto partire meglio. Ne è convinto Francesco "Checco" Bruni che ha fatto il punto dopo la quarta giornata delle finali di Louis Vuitton Cup che ha visto Luna Rossa Prada Pirelli portare la sfida sul 3-3. Il trimmer siciliano ha notato alcuni punti da migliorare al fine di poter mettere la testa avanti e aggiudicarsi così il pass per la 37a America's Cup.

"La barca ha navigato bene oggi. Abbiamo commesso un piccolo errore nella prima regata, penso che avremmo potuto gestire meglio quel momento in partenza - ha spiegato Bruni -. Nel complesso molto bene. Le condizioni oggi erano ideali per regatare. Cosa dobbiamo fare per andare in vantaggio? Continuare così e provare a schiacciarli“.