Luna Rossa Prada Pirelli punta a vincere il Round Robin: i successi negli scontri diretti e la variabile Alinghi Red Bull Racing 

LOUIS VUITTON CUP

L'equipaggio tricolore proverà a conquistare la fase preliminare per poter scegliere la sfidante in semifinale e costruire così il tabellone che porterà all'America's Cup

Dall'inizio del Round Robin, Luna Rossa Prada Pirelli è apparsa imprendibile per tutte le partecipanti della Louis Vuitton Cup. Se si esclude Emirates Team New Zealand (non in corsa per la conquista del trofeo), il sindacato italiano ha messo a segno un filotto di cinque successi consecutivi battendo di conseguenza almeno una volta tutte le contendenti per il posto di sfidante della 37a America's Cup.

La classifica parla chiaro con gli uomini di Max Sirena al comando con cinque punti davanti a INEOS Britannia e NYYC American Magic e per questo motivo in corsa per conquistare la vetta della graduatoria con un giorno d'anticipo. Un ruolo importante considerato che chi vince il Round Robin ha anche la possibilità di scegliere l'avversaria nelle semifinali e di conseguenza di influenzare il proprio percorso verso la finale del trofeo che vale un posto per la sfida con New Zealand. Guardando le statistiche Luna Rossa potrebbe chiudere la partita già nel pomeriggio di sabato 7 settembre, ma è necessario che alcune combinazioni.

LUNA ROSSA VINCE IL ROUND ROBIN SE ... SCONFIGGE NYYC AMERICAN MAGIC E INEOS BRITANNIA

Aritmeticamente è la soluzione più facile da applicare. Trovandosi con due lunghezze di vantaggio e con soltanto una regata da disputare nella giornata di domenica 8 settembre con Alinghi Red Bull Racing, Luna Rossa potrebbe esser certa del primo posto in classifica sconfiggendo sia NYYC American Magic che INEOS Britannia. Volando a sette punti, l'equipaggio tricolore diverrebbe imprendibile con gli statunitensi che potrebbero al massimo salire a quota 4 in caso di vittoria con Orient Express, mentre gli inglesi avrebbero la chance di portarsi a casa il secondo posto con cinque punti qualora sconfiggessero sia Alinghi sabato che Orient Express domenica.

LUNA ROSSA VINCE IL ROUND ROBIN SE ... SCONFIGGE NYYC AMERICAN MAGIC E ALINGHI RED BULL RACING VINCE CON INEOS BRITANNIA

Qui la situazione si fa più complicata, ma Luna Rossa potrebbe non dover attendere il match race con INEOS Britannia per esser certi della vittoria del Round Robin. Complice la costruzione del calendario, il team presieduto da Patrizio Bertelli si troverà di fronte in apertura di giornata NYYC American Magic seguiti a ruota da INEOS Britannia e Alinghi Red Bull Racing. Se gli svizzeri, desiderosi di allontanarsi dalla "zona calda" della classifica, riuscissero a compiere l'impresa, a quel punto Luna Rossa diverrebbe imprendibile avendo a parità di regate disputate tre lunghezze di vantaggio e ancora due gare da svolgere.

LUNA ROSSA VINCE IL ROUND ROBIN SE ... PERDE CON NYYC AMERICAN MAGIC, MA VINCE LO SCONTRO DIRETTO CON INEOS BRITANNIA

Una sconfitta potrebbe bastare a Luna Rossa per chiudere la giornata di sabato con il primo posto in cassaforte. Anche nel caso in cui dovesse arrivare una sconfitta con NYYC American Magic e la contemporanea vittoria di INEOS Britannia con Alinghi Red Bull Racing, l'equipaggio tricolore potrebbe comunque garantirsi il primo posto con una vittoria inflitta ai britannici. Per il resto il distacco rimarrebbe invariato con una sola regata a testa da disputare nell'ultima giornata.

LUNA ROSSA VINCE IL ROUND ROBIN SE ... PERDE GLI SCONTRI DIRETTI, MA VINCE CON ALINGHI RED BULL MENTRE INEOS PERDE LE ALTRE REGATE

Gli scontri diretti potrebbero finire anche male per Luna Rossa Prada Pirelli senza che accada nulla di irreparabile. A quel punto il team tricolore si troverebbe a gareggiare con Alinghi Red Bull Racing e puntare a vincere la regata, il tutto a patto che INEOS Britannia abbia comunque perso le altre due regate con gli svizzeri e con Orient Express per tenere viva quella speranza.

INEOS BRITANNIA VINCE IL ROUND ROBIN SE ... SCONFIGGE LUNA ROSSA E GLI ITALIANI PERDONO CON NYYC AMERICAN MAGIC E ALINGHI RED BULL RACING

Esiste una possibilità che Luna Rossa non chiuda il Round Robin per prima e debba quindi dipendere dalle decisioni altrui. INEOS Britannia dovrebbe vincere le ultime tre regate in programma, compresa lo scontro diretto con gli italiani e sperare contemporaneamente che l'equipaggio tricolore non riesca a conquistare nemmeno un successo.

INEOS BRITANNIA VINCE IL ROUND ROBIN SE ... SCONFIGGONO LUNA ROSSA NELLO SPAREGGIO

Si potrebbe però dover ricorrere anche allo spareggio qualora INEOS Britannia vincesse lo scontro diretto con Luna Rossa e si arrivasse a pari punti. Ciò avverrebbe nel caso in cui gli uomini di Max Sirena si trovino a perdere tutte e tre le regate venendo raggiunti dai britannici, autori di almeno un'altra vittoria con Alinghi e Orient Express. Contemporaneamente anche American Magic dovrebbe esser sconfitta da Orient Express e così si arriverebbe a una sfida da "dentro o fuori" in programma domenica 8 settembre. Lo spareggio accadrebbe anche qualora Luna Rossa vincesse anche soltanto una delle due regate contro American Magic e Alinghi, ma a quel punto INEOS dovrebbe essersi aggiudicate tutte le regate a sua disposizione.

NYYC AMERICAN MAGIC VINCE IL ROUND ROBIN SE ... SCONFIGGONO LUNA ROSSA NELLO SPAREGGIO

Esiste anche una remota possibilità perchè NYYC American Magic possa vincere ancora il Round Robin. Chiaramente servirebbero combinazioni intricate come una disfatta totale di Luna Rossa nelle ultime due giornate fermandosi a quota cinque punti davanti a INEOS Britannia, in grado sì di sconfiggere gli italiani, ma al tempo stesso chiamata a perdere gli altri due appuntamenti e fermarsi a quattro. In tal caso, essendo pari anche gli scontri diretti, American Magic si troverebbe a disputare uno spareggio con Luna Rossa nella giornata di domenica 8 settembre per il primo posto.

LUNA ROSSA O INEOS BRITANNIA O NYYC AMERICAN MAGIC VINCONO IL ROUND ROBIN SE ... SPAREGGIO A TRE?

È la situazione veramente più complicata da sbrogliare, ma che aritmeticamente potrebbe ancora accadere. Nel caso in cui arrivasse una debaclé totale di Luna Rossa negli ultimi due giorni, INEOS Britannia dovesse vincere con gli italiani e soltanto un altro appuntamento fra Orient Express e Alinghi Red Bull Racing e gli americani aggiudicarsi le ultime due sfide prima dell'ininfluente regata con Emirates Team New Zealand, ci si potrebbe trovare tutti e tre gli equipaggi in vetta a quota cinque. Visti i precedenti del Round Robin, tutti e tre si troverebbe in parità anche dal punto di vista degli scontri diretti con l'organizzazione che dovrebbe decidere il da farsi, magari con un eventuale spareggio a tre che identifichi le posizioni in classifica.