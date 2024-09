Louis Vuitton Cup, Luna Rossa Prada Pirelli prova ad aggiudicarsi il match point per la finale

IL CALENDARIO DI LUNEDI'

L'equipaggio tricolore affronterà NYYC American Magic con l'obiettivo di chiudere il conto nella terza giornata di semifinali, in onda su Italia 1 e sul sito di SportMediaset

Le difficoltà non sono mancate, ma i risultati parlano chiaro: Luna Rossa Prada Pirelli ha chiuso le prime due giornate di semifinali con un secco 4-0 a NYYC American Magic. Un computo che permette agli uomini di Max Sirena di giocarsi subito il match point nella terza giornata, in programma lunedì 16 settembre e in onda su Italia 1 e in streaming sul sito di SportMediaset.

Vedi anche america's cup Louis Vuitton Cup, Luna Rossa Prada Pirelli va sul 4-0 su American Magic e ipoteca la finale La prima occasione arriverà alle 14.46 quando il sindacato tricolore affronterà il team statunitense nel corso della quinta regata, quella che diventerebbe decisiva per accedere alla finale qualora Luna Rossa vincesse. Se ciò non accadesse, il team italiano avrebbe una seconda occasione alle 15.58 per concludere la giornata nel migliore dei modi.

Lo stesso discorso vale per INEOS Britannia che alle 14.10 aprirà le danze con Alinghi Red Bull Racing con l'obiettivo di volare direttamente alla sfida decisiva. Se arrivasse un successo a sorpresa degli elvetici, Ben Ainslie e i suoi uomini avrebbero un'altra chance alle 15.22 per chiudere definitivamente la pratica.