Louis Vuitton Cup, Luna Rossa Prada Pirelli va sul 4-0 su American Magic e ipoteca la finale

LA DIRETTA

Giornata positiva anche per INEOS Britannia che si porta sul 4-0 su Alinghi Red Bull Racing

Seconda giornata per le semifinali di Louis Vuitton Cup, in onda su Italia 1 e in streaming sul sito di SportMediaset. Reduce dal doppio successo maturato ieri contro NYYC American Magic (seppur con fatica), Luna Rossa Prada Pirelli vince anche la terza e la quarta regata contro gli statunitensi e si porta sul 4-0. L’equipaggio italiano domina la prima sfida, mentre riesce a imporsi soltanto per 2” nella seconda tiratissima gara. Tutto semplice per INEOS Britannia, ora 4-0 su Alinghi Red Bull Racing. Sia Luna Rosa che INEOS Britannia sono ora a un passo dalla finale: entrambe torneranno a regatare lunedì pomeriggio alle 14 alla ricerca del match point.

LUNA ROSSA PRADA PIRELLI-NYYC AMERICAN MAGIC 4-0 (4ª REGATA DELLA SEMIFINALE)

Luna Rossa Prada Pirelli decide di cambiare formazione per la seconda regata di giornata, schierando James Spithill e Francesco Bruni come timonieri, Andrea Tesei e Umberto Molineris come trimmer e Bruno Rosetti, Enrico Voltolini, Luca Kirwan e Paolo Simion come cyclors. La formazione tricolore trova una partenza simile a quella centrata nella terza regata e si mette a guidare: gli americani questa volta riescono però a tenere il ritmo e a restare incollati. Il primo lato di bolina è un testa a testa e le due imbarcazioni compiono una virata simultanea, con Luna Rossa che riesce poi a prendere un’ottantina di metri di vantaggio. Il distacco alla prima boa è di sei secondi a favore degli italiani, con le due barche che provano a stringere un braccio di ferro: Luna Rossa opta per una marcatura stretta sugli americani e gira al secondo cancello con 11” di margine. È una sfida decisamente più equilibrata rispetto a quella vista nella regata precedente, grazie anche a un’azione più incisiva di American Magic. Luna Rossa continua però a farsi preferire e difende gli undici secondi di vantaggio anche al terzo giro di boa. Gli statunitensi non demordono: al cancello successivo il distacco si riduce a 8”. Le due imbarcazioni scelgono due percorsi differenti e si studiano a distanza, provando a sfruttare tutta la forza del vento. La regata resta molto serrata, con Luna Rossa che riesce a mantenere un leggero vantaggio: la manovra alla quinta boa è praticamente simultanea, con soli 3” a dividere le due imbarcazioni. Inizia l’ultimo lato di gara e il distacco si riduce ulteriormente dopo una strambata di Luna Rossa: è un arrivo in volata, con gli italiani che riescono a tagliare il traguardo per primi con soli 2” di vantaggio. Al termine di una regata tiratissima, Luna Rossa si porta quindi sul 4-0 contro NYYC American Magic: manca una sola vittoria per suggellare l'accesso in finale.

LUNA ROSSA VA SENZA SOFFRIRE: ALTRA VITTORIA, E' 3-0 SU AMERICAN MAGIC (3ª REGATA DELLA SEMIFINALE)

Reduce dal doppio successo maturato ieri contro NYYC American Magic (seppur con fatica), Luna Rossa Prada Pirelli vince anche la terza regata e si porta sul 3-0 nella seconda giornata di semifinali della Louis Vuitton Cup. L’equipaggio azzurro parte forte e si mette subito in controllo della gara, costringendo gli statunitensi a inseguire per tutta la regata: non c’è però storia e Luna Rossa vince, portandosi in vantaggio per 3-0.

Nella prima regata di giornata, Luna Rossa Prada Pirelli schiera James Spithill e Francesco Bruni come timonieri, Andrea Tesei e Umberto Molineris come trimmer e Bruno Rosetti, Enrico Voltolini, Cesare Gabbia ed Emanuele Liuzzi come cyclors. L’equipaggio italiano parte benissimo e prova a volare subito via, costringendo NYYC American Magic a un’immediata virata. Grazie a un’ottima manovra, Luna Rossa si mette quindi in una condizione di controllo e vira alla prima boa con tredici secondi di vantaggio. Nel primo lato di poppa il team azzurro prende ulteriore distacco e gira al secondo cancello con quindici secondi di margine, con American Magic che inciampa anche in una pessima virata. Luna Rossa sfrutta allora il secondo lato di bolina per estendere ulteriormente il gap sugli avversari, punta di nuovo la boa di destra e gira al terzo gate con un grande vantaggio di trenta secondi. Al quarto lato di gara, il distacco tra le due imbarcazioni supera anche i 500 metri, ma NYYC American Magic riesce poi a recuperare qualcosa nella seconda metà di percorso, virando al quarto cancello con ventitré secondi di ritardo. L’equipaggio tricolore non si lascia però sorprendere e nel quinto leg torna ad allungare grazie a una serie di impeccabili virate: alla quinta boa Luna Rossa gira quindi con trentadue secondi di vantaggio. L’ultimo lato di poppa è una formalità per gli italiani, che chiudono con ventisei secondi di margine su NYYC American Magic. Luna Rossa Prada Pirelli vince così la terza regata delle semifinali e si porta sul 3-0: un vantaggio incoraggiante per l’equipaggio azzurro.

INEOS BRITANNIA-ALINGHI RED BULL RACING 4-0 (4ª REGATA DELLA SEMIFINALE)

Nell’ultima regata di giornata, sia INEOS Britannia che Alinghi Red Bull Racing si rendono protagonisti di un’eccellente partenza: a prendere un minimo vantaggio sono quindi i britannici, mentre gli elvetici sono i primi a virare. Le due imbarcazioni viaggiano fianco a fianco verso la prima boa, con INEOS Britannia che riesce a girare con 15” di margine. Il distacco si amplia al secondo lato di gara, con i britannici che prendono il largo e salgono a ventun secondi di vantaggio al secondo cancello: gli svizzeri crollano a oltre 400 metri di distacco e vedono scappar via la possibilità di vincere questa regata. Il gap alla terza boa sale a 36”, mentre al gate successivo il divario tocca i quarantun secondi. Team INEOS è ormai certo del successo e allunga a oltre 700 metri nel quinto leg, palesando la propria superiorità su Alinghi. Dopo aver virato alla quinta boa con 48” di vantaggio, l’ultimo lato è in pratica una passerella d’onore per i britannici. INEOS Britannia vince la quarta regata della semifinale contro Alinghi Red Bull Racing con quarantotto secondi di margine e sale 4-0 negli scontri diretti. Ancora un successo e i britannici strapperanno il pass per la finale della Louis Vuitton Cup.

INEOS BRITANNIA-ALINGHI RED BULL RACING: SI VA SUL 3-0 (3ª REGATA DELLA SEMIFINALE)

Terza regata anche tra INEOS Britannia e Alinghi Red Bull Racing, con i britannici in vantaggio per 2-0 dopo le prime due sfide di ieri. Le imbarcazioni rischiano di colpirsi qualche secondo prima della partenza, ma gli equipaggi riescono a evitare la collisione e i giudici decidono di non assegnare alcuna penalità. INEOS Britannia si dirige quindi alla partenza e prende subito il largo, mentre Alinghi Red Bull Racing resta decisamente attardata. Il distacco è già oltre i mille metri al primo lato di bolina e di 1’19” alla virata al primo cancello: il team britannico ha praticamente già la vittoria in mano e deve solo portare a termine la propria regata. Gli svizzeri non hanno la forza di reagire e alla seconda boa il ritardo sale a oltre un minuto e mezzo. INEOS Britannia continua a spingere ed estende il proprio vantaggio a 1’40” dopo il secondo lato di bolina, alimentando la propria regata solitaria. È una sfida senza storia, con i britannici che iniziano l’ultimo lato di gara con un vantaggio colossale: gli elvetici incassano due minuti e due secondi alla boa, dimostrando una netta inferiorità. INEOS Britannia vince quindi la terza regata con 2’20” di vantaggio e si porta sul 3-0. Una semifinale fin qui letteralmente dominata dai britannici.