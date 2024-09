Luna Rossa Prada Pirelli vuol allungare la striscia di vittorie nella giornata di recupero

IL CALENDARIO DI LUNEDI'

L'equipaggio italiano scenderà in acqua per la terza giornata delle finali di Louis Vuitton Cup, in onda su Italia 1 e in streaming sul sito di SportMediaset

Dopo una giornata campale, trascorsa fra rinvii per il troppo vento e tranelli messi a segno dalla sfortuna, Luna Rossa Prada Pirelli è pronta a provar a mettere la testa avanti nella terza giornata di finali della Louis Vuitton Cup in programma lunedì 30 settembre e in onda su Italia 1 oltre che in streaming sul sito di SportMediaset. L’ennesimo colpo di scena in un calendario reso più intricato dal meteo, ma necessario per recuperare quanto non si è fatto nella giornata di sabato 28 settembre.

Ad aprire la sfida sarà Luna Rossa che entrerà per prima nell’area di pre-partenza per affrontare alle 14.10 INEOS Britannia con l’obiettivo di portarsi sul 3-2 e iniziare a mettere spazio fra loro e l’equipaggio inglese. Come da tradizione si replicherà alle 15.15 con gli uomini di Sir Ben Ainslie che accederanno per primi alla zona dello scatto, tesi anche loro ad avvicinarsi a quelle sette vittorie richieste per accedere alla 37a America’s Cup.