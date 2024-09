Louis Vuitton Cup, ultima giornata del Round Robin rinviata: non c'è vento a Barcellona

louis vuitton cup

Gli organizzatori rinviano di 24 ore l'ultima giornata del Round Robin: lunedì si deciderà il primo posto

Louis Vuitton Cup, rinviata l'ultima giornata di Round Robin: le foto





































© Ufficio Stampa 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Tanta attesa ma, per adesso, nessun verdetto. A Barcellona doveva essere l'ultima giornata di Round Robin per la Louis Vuitton Cup, ma il meteo ha avuto la meglio: prima la partenza delle regate è stata rinviata per un forte temporale per poi venire annullata poiché, nonostante il sole, il vento non era abbastanza forte per far navigare le imbarcazioni. Appuntamento (meteo permettendo) dunque a lunedì 9 settembre, sul Canale 20 e in simulcast su Italia 1, per le regate di Luna Rossa Prada Pirelli oltre che in streaming sul sito di SportMediaset per scoprire chi tra Luna Rossa Prada Pirelli e INEOS Britannia si qualificherà per prima al Round Robin e quindi potrà scegliere l'avversaria in semifinale.

RIVIVI LA GIORNATA

NIENTE DA FARE, REGATE ANNULLATE E RINVIATE A DOMANI

L'ultima giornata del Round Robin sarà lunedì 9 settembre (ovviamente dipenderà comunque dalle condizioni atmosferiche, al momento le previsioni parlano di sole e vento non troppo forte): le condizioni meteo di oggi non hanno permesso alle barche di gareggiare.

PARTENZA ENTRO LE 16.20 O GIORNATA ANNULLATA

Gli organizzatori hanno fatto sapere che o la partenza avverrà entro le 16.20 oppure la giornata odierna verrà rinviata a domani.

TANTE ONDE E POCO VENTO, PARTENZA CONTINUAMENTE RINVIATA

Le condizioni meteo non aiutano la partenza della regata: ci sono le onde ma non abbastanza vento, dunque le imbarcazioni non riescono ad alzarsi. L'orario di inizio viene continuamente rinviato.

ORIENT EXPRESS CE LA FA

Orient Express è data come partente dagli organizzatori, risolti quindi i problemi tecnici: sfiderà INEOS Britannia alle 16 anche se l'orario viene continuamente aggiornato per capire se i francesi sono effettivamente pronti. Intanto su Barcellona è spuntato il sole.

PROBLEMI TECNICI PER ORIENT EXPRESS. RISCHIO FORFAIT PER LA SFIDA CON INEOS BRITANNIA

Nuovi problemi per Orient Express con i tecnici che stanno lavorando a fondo per partire alle 15.45 per la prima regata di giornata. Qualora ciò non fosse possibile, INEOS Britannia compirebbe soltanto una partenza simbolica per prendere il punto e poi lasciare spazio alle 15.55 a Luna Rossa Prada Pirelli, chiamata ad affrontare Alinghi Red Bull Racing. Con la vittoria di INEOS Britannia, Luna Rossa Prada Pirelli dovrebbe vincere per arrivare prima: in caso contrario, spareggio.

CALA IL VENTO, RINVIATA LA PARTENZA ALLE 15.45

Se il temporale è passato, ora è il vento a preoccupare a Barcellona. Le previsioni prevedono un'intensità attorno ai 6 nodi, insufficiente per gareggiare e per questo gli organizzatori hanno spostato la partenza delle regate alle 15.45.

MIGLIORANO LE CONDIZIONI, ALLE 15.35 LA SFIDA FRA INEOS BRITANNIA E ORIENT EXPRESS

Sembra aprirsi il cielo sopra Barcellona e le barche possono tornare in acqua dopo il temporale. L'organizzazione ha quindi fissato alle 15.35 la partenza della regata fra INEOS Britannia e Orient Express.

RINVIATA NUOVAMENTE LA DECISIONE: PARTENZA LIMITE FISSATA PER LE 16.15

Servirà ancora attendere per sapere se si gareggerà oggi o meno. L'organizzazione ha previsto la fine del temporale attorno alle 14.45 per partire così eventualmente alle 15.35. Nel caso fosse necessario attendere ulteriormente non si potrà andare oltre le 16.15, dopodiché le regate verranno rinviate a lunedì 9 settembre.

METEO IN MIGLIORAMENTO VERSO LE 15, MA C’È' L'INCOGNITA VENTO

Guardando i radar, il meteo potrebbe migliorare repentinamente attorno alle 15 permettendo alle imbarcazioni di scendere in acqua. A quel punto potrebbe entrare in gioco la questione vento, calcolato per quell'ora fra i 3 e i 5 nodi, ben al di sotto dei limiti posti dall'organizzazione per volare sull'acqua e gareggiare.

REGATE A RISCHIO: PARTENZA LIMITE FISSATA PER LE 15:15

L'organizzazione ha deciso di attendere l'evoluzione del maltempo ponendo come limite orario le 15.15 entro le quali si procederà con il rinvio alla giornata di lunedì 9 settembre.

IL MALTEMPO PEGGIORA, BARCHE IN PORTO

La pioggia è diventata temporale con forte vento a Barcellona: a tutte le barche è stato dato l'ordine di rientrare in porto: se il meteo non cambierà, c'è il rischio rinvio.

LUNA ROSSA PRADA PIRELLI, CONFERMATO IL TEAM CONTRO ALINGHI

Nessuna modifica in casa Luna Rossa Prada Pirelli in vista della sfida contro Alinghi Red Bull Racing. Il sindacato italiano ha affidato a Francesco Bruni e James Spithill la guida dell'imbarcazione con Umberto Molineris e Andrea Tesei come trimmer oltre a Bruno Rosetti, Nicholas Brezzi Villi, Emanuele Liuzzi e Cesare Gabbia come cyclors.

MALTEMPO SU BARCELLONA, VENTO DEBOLE

Condizioni non ideali per le regate a Barcellona su cui si sta abbattendo una perturbazione con pioggia sul porto catalano. Difficoltà anche con il vento, attestato verso est fra i 6 e i 10 nodi, vicino al limite previsto di 6,5.