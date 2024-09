Incidente poco dopo le regate: NYYC American Magic sostituisce Paul Goodison con Lucas Calabrese al timone di Patriot

© Getty Images

Cambio al timone per NYYC American Magic che, in vista dell'ultima giornata del Round Robin della Louis Vuitton Cup, ha deciso di sostituire uno dei pilastri del suo equipaggio. Il sindacato americano ha annunciato il cambio fra Paul Goodison e Lucas Calabrese al fianco di Tom Slingsby, una scelta obbligata per il sindacato statunitense a causa di un incidente che avrebbe coinvolto lo skipper inglese.