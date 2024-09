Luna Rossa Prada Pirelli perde lo spareggio con INEOS Britannia e chiude il Round Robin al secondo posto

LOUIS VUITTON CUP

L'equipaggio italiano è stata sconfitta dai britannici nella sfida per il primo posto dovendo così attendere le scelte degli inglesi per l'avversaria in semifinale

Giornata da dimenticare per Luna Rossa Prada Pirelli che ha concluso con due sconfitte il Round Robin della Louis Vuitton Cup dovendosi accontentare del secondo posto in classifica. L’equipaggio italiano ha subito prima la squalifica per aver superato i limiti del campo di gara prima della regata con Alinghi Red Bull Racing dovendo così passare per lo spareggio con INEOS Britannia. Una sfida che ha visto gli inglesi replicare quanto visto qualche giorno fa con i britannici che hanno preso subito il largo e si sono presi il punto per conquistare il primo posto, decidendo così la sfidante in semifinale. Nonostante la scelta verrà svelata nella giornata di venerdì 13 settembre ogni probabilità INEOS deciderà di puntare su Alinghi, quarta classificata, mentre Luna Rossa potrebbe trovarsi di fronte NYYC American Magic, terzi e decisi a prendersi un posto nella corsa per l’America’s Cup.

LA CLASSIFICA FINALE DEL ROUND ROBIN (senza Emirates Team New Zealand)

POSIZIONE TEAM REGATE VINTE REGATE PERSE 1 INEOS Britannia * 7 2 2 Luna Rossa Prada * Pirelli 6 3 3 NYYC American Magic 4 4 4 Alinghi Red Bull Racing Team 3 5 5 Orient Express Racing Team 1 7

* INEOS Britannia e Luna Rossa Prada Pirelli hanno una regata in più avendo disputato lo spareggio per il 1° posto

INEOS BRITANNIA DOMINA LO SPAREGGIO, LUNA ROSSA PRADA PIRELLI CHIUDE IL ROUND ROBIN AL 2° POSTO

Niente da fare per Luna Rossa Prada Pirelli che, dopo i problemi tecnici con Alinghi Red Bull Racing, non sono più riusciti a risollevarsi subendo una sonora sconfitta contro INEOS Britannia. Gli inglesi hanno dominato lo spareggio per il primo posto andandosi a prendere la vittoria e la possibilità di scegliere l'avversario in semifinale, mentre per gli uomini di Max Sirena dovranno attendere la decisione altrui.

Partenza pressoché pari con Luna Rossa Prada Pirelli che ha deciso di virare per prima dovendosi però così accodare a INEOS Britannia e perdere così immediatamente terreno. L'equipaggio tricolore è stato quindi costretto a provare ad anticipare le tattiche degli avversari per provare a guadagnare in velocità qualche metro. Ciò non è servito perchè INEOS Britannia è passata al primo cancello con diciotto secondi di vantaggio e ha preso così la testa della corsa lungo il lato di poppa, tendenzialmente più favorevole a Luna Rossa. Come già accaduto qualche giorno fa, gli uomini di Max Sirena hanno perso nuovamente terreno dovendo così arrendersi agli inglesi che hanno tagliato il traguardo con 42 secondi di vantaggio e si sono presi il primo posto in classifica, potendo scegliere la sfidante per le semifinali.

LUNA ROSSA TORNA IN ACQUA, SI PARTE CON LO SPAREGGIO

Risolti i problemi riguardanti per Luna Rossa Prada Pirelli che alle 15.46 affronterà INEOS Britannia nello spareggio per conquistare il primo posto nel Round Robin.

LUNA ROSSA PRADA PIRELLI RISCHIA DI SALTARE LO SPAREGGIO: ANCORA PROBLEMI TECNICI

Continuano i problemi a bordo di Luna Rossa Prada Pirelli che sta lavorando per sistemare in vista dello spareggio con INEOS Britannia. L'equipaggio tricolore dovrà risolvere la situazione entro le 16 per non perdere il primo posto in classifica.

EMIRATES TEAM NEW ZEALAND CHIUDE IL ROUND ROBIN SURCLASSANDO NYYC AMERICAN MAGIC

Vittoria senza problemi per Emirates Team New Zealand che si è aggiudicata la regata con NYYC American Magic, non valida per la classifica, ma utile in vista della 37a America's Cup. Nell'ultima uscita prima della sfida per la conquista della Coppa dalle Cento Ghinee i Kiwi hanno surclassato gli americani riuscendo a gestire nel migliore dei modi la situazione con poco vento.

Partenza nettamente avvantaggiata per Emirates Team New Zealand che, complice la penalità di NYYC American Magic, ha cercato immediatamente di scappare via con gli americani che hanno dimostrato di essere più veloci con poco vento e transitare così al primo cancello con soli sette secondi di ritardo. Un distacco che si è raddoppiato non appena si è usciti dal cancello complice anche l'incremento del vento che ha favorito i Kiwi, passati a metà gara con 22 secondi di vantaggio.

Lungo il secondo lato di boa il vento è sceso nuovamente costringendo American Magic ad allungare ulteriormente la strada per entrare in boa senza cadere e passando al quarto gate con oltre un minuto di ritardo. Il peggio si è però concretizzato lungo il terzo lato di bolina lasciando così il successo a Emirates Team New Zealand che ora attenderà la sua sfidante per la 37a America's Cup.

PENALITA' PER NYYC AMERICAN MAGIC, AL VIA LA REGATA CON EMIRATES TEAM NEW ZEALAND

Difficoltà per NYYC American Magic che ha faticato a prendere il volo ed è arrivata in ritardo nel campo di regata decretando però il via della sfida con Emirates Team New Zealand.

CALA IL VENTO, RINVIATA LA REGATA FRA EMIRATES TEAM NEW ZEALAND E NYYC AMERICAN MAGIC

Slitta nuovamente il programma di giornata a causa del vento che, in vista della regata fra Emirates Team New Zealand e NYYC American Magic, è calato nuovamente sotto i limiti previsti spostando l'appuntamento alle 15.12.



Sarà necessario attendere ancora qualche minuto per scoprire chi vincerà la classifica del Round Robin dopo la squalifica di Luna Rossa Prada Pirelli nella regata con Alinghi Red Bull Racing. L'equipaggio tricolore affronterà alle 15.46 INEOS Britannia con l'obiettivo di centrare la vittoria e scegliere lo sfidante in semifinale.

PROBLEMA TECNICO PER LUNA ROSSA PRADA PIRELLI ALLA BASE DELLA SQUALIFICA

Vi sarebbe stato un problema meccanico alla base della squalifica di Luna Rossa Prada Pirelli con il foil che si sarebbe bloccato prima di partire e costringendo l'equipaggio tricolore a saltare la regata decisiva con Alinghi Red Bull Racing.

PROBLEMI PER LUNA ROSSA PRADI PIRELLI, SQUALIFICATA L'IMBARCAZIONE ITALIANA

Niente da fare per Luna Rossa Prada Pirelli che è uscita dal campo di regata ed è stata squalificata dalla regata con Alinghi Red Bull Racing che ha conquistato la regata e costringe così il sindacato italiano allo spareggio.

ROUND ROBIN, ORA TOCCA A LUNA ROSSA PRADA PIRELLI

Arriva ora il momento decisivo per Luna Rossa Prada Pirelli che alle 14.53 affronterà Alinghi Red Bull Racing per aggiudicarsi il primo posto in classifica e scegliere così la sfidante in semifinale.

INEOS BRITANNIA VINCE LA PRIMA REGATA, ELIMINATA ORIENT EXPRESS

Vittoria decisiva per INEOS Britannia che appaia così a quota 6 Luna Rossa Prada Pirelli in testa alla classifica in attesa della sfida con Alinghi Red Bull Racing Team. Un risultato che ha messo K.O. i francesi di Orient Express che chiudono il Round Robin in fondo alla classifica e vengono così eliminati dalla competizione.

Partenza sprint per INEOS Britannia che si è presentata in extremis all'ingresso sulla linea di partenza prendendo subito spazio grazie alla posizione a mura dritte che lo ha portata a passare davanti nel primo incrocio. Il distacco si è subito ampliato tanto da salire a 25 secondi al primo cancello dove l'imbarcazione transalpina ha faticato a superare la boa perdendo in parte il volo e lasciando andare di fatto gli avversari.

INEOS Britannia ha quindi gestito al meglio il proprio vantaggio, soprattutto in vista della seconda metà di gara quando il vento è calato sensibilmente costringendo le imbarcazioni ad allontanarsi dalla traiettoria ideale pur di virare all'interno della terza boa e riuscire così a continuare a regatare. Nelle ultime fasi le due imbarcazioni hanno rischiato più volte di "cadere" dai foil prima di chiudere la prova con INEOS Britannia in grado di vincere con 1'11" di vantaggio.

CONFERMATA LA PARTENZA, AL VIA LA REGATA CON INEOS BRITANNIA E ORIENT EXPRESS

Superato il test del vento per le imbarcazioni dando così il via alle sfide fra INEOS Britannia e Orient Express, in programma alle 14.18.

Louis Vuitton Cup, ultima giornata di regate per il Round Robin





































































































CALA NUOVAMENTE IL VENTO, RINVIATA LA PARTENZA

Vento a tratti e per questo motivo l'organizzazione ha deciso di rinviare la partenza della prima regata alle 14.18

SALE IL VENTO, AL VIA LE REGATE CON ORIENT EXPRESS E INEOS BRITANNIA

Migliorano le condizioni meteo con il vento che dovrebbe sostenere la corsa delle imbarcazioni e permettere così il via delle regate che vedranno Orient Express affrontare INEOS Britannia.

CAMBIO IN CASA NYYC AMERICAN MAGIC, LUCAS CALABRESE SOSTITUISCE PAUL GOODISON

Novità in casa NYYC American Magic che vedrà alla guida dell'imbarcazione Lucas Calabrese, chiamato a sostituire Paul Goodison dopo un incidente che ha coinvolto il timoniere statunitense.

BEL TEMPO SU BARCELLONA, MA RIMANE L'INCOGNITA VENTO

ll maltempo sembra aver data definitivamente una tregua a Barcellona aprendo uno spiraglio per la disputa dell'ultima giornata del Round Robin della Louis Vuitton Cup. A preoccupare rimangono le condizioni del vento, calcolato attorno ai 6/8 nodi, ma in possibile aumento in vista del pomeriggio.