Luna Rossa Prada Pirelli non si spaventa dopo la sconfitta con INEOS Britannia: "Siamo rimasti colpiti"

LOUIS VUITTON CUP

L'equipaggio italiano hanno subito la prima sconfitta nel Round Robin della Louis Vuitton Cup puntando a conquistare il primo posto nella giornata di domenica 8 settembre

Tutti erano già pronti a festeggiare l'esito dell'aritmetica, ma gli uomini di Luna Rossa Prada Pirelli dovranno attendere ancora qualche ora prima di conquistare il primo posto nel Round Robin della Louis Vuitton Cup. L'equipaggio italiano è stato sconfitto per la prima volta da INEOS Britannia rimanendo sì al comando della classifica, ma a questo punto dovendo conquistare il successo con gli svizzeri di Alinghi Red Bull Racing per garantirsi la possibilità di scegliere la sfidante in semifinale.

Una sconfitta che fa male, ma che non crea crepe all'interno della squadra guidata da Max Sirena che è rimasta sì colpita dagli inglesi, ma al tempo stesso guarda già avanti. "Hanno sfoderato una buona prestazione oggi, siamo rimasti colpiti. Penso che vedremo punti di forza nell'intera flotta, ognuno avrà i suoi pro e contro in varie condizioni e sì, quei ragazzi si sono comportati bene oggi - ha spiegato il timoniere James Spithill -. Non so come funziona la matematica al momento. Ovviamente siamo passati, ma penso che per ora usciremo e cercheremo di vincere domani e poi potremo valutare le opzioni per le semifinali".

Nonostante ciò non va dimenticata la buona prestazione con NYYC American Magic che ha regalato la sesta vittoria a Luna Rossa e una dose di coraggio al sindacato tricolore: "Siamo molto contenti di questa regata - ha sottolineato Francesco "Checco" Bruni -. Non era semplice e non era scontata. La barca ha avuto ottime performance, noi abbiamo fatto le giuste scelte tattiche e strategiche e, in generale, il team è stato molto bravo. Complimenti anche ai ciclisti perché è stato un match molto faticoso per loro».