Louis Vuitton Cup, Luna Rossa Prada Pirelli punta a confermare il primo posto in classifica 

Momento decisivo per le sorti della Louis Vuitton Cup che va verso la conclusione del 2° Round Robin. La competizione, in onda su Canale 20 e in simulcast su Italia 1 oltre che in streaming sul sito di SportMediaset, vedrà protagonista Luna Rossa Prada Pirelli che cercherà di conquistare aritmeticamente il primo posto in classifica e scegliere così la sfidante in semifinale. Il sindacato italiano scenderà in acqua in apertura alle 14.10 quando si troverà di fronte NYYC American Magic, reduce dalla sconfitta con gli svizzeri di Alinghi Red Bull Racing.