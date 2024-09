Louis Vuitton Cup, rinviato il 2° Round Robin: il maltempo cancella la 2a giornata

Il maltempo ha la meglio sulla Louis Vuitton Cup che nella giornata di mercoledì 4 settembre non vedrà le barche scendere in acqua a Barcellona. La competizione, in onda sul Canale 20 e in simulcast su Italia 1 per le regate di Luna Rossa Prada Pirelli oltre in streaming sul sito di SportMediaset, si prenderà un giorno di pausa a causa del rischio di temporali che potrebbero abbattersi sul porto catalano spostando le gare direttamente al pomeriggio di giovedì 5 settembre.