Louis Vuitton Cup al giro di boa, Luna Rossa Prada Pirelli inaugura il 2° Round Robin con Emirates Team New Zealand

IL CALENDARIO

L'equipaggio tricolore avrà l'occasione di osservare per l'ultima volta da vicino i Defender prima delle fasi finali della competizione, in onda su Canale 20 e in simulcast su Italia 1 per le regate del sindacato italiano oltre che in streaming sul sito di SportMediaset

© Ufficio Stampa Dopo un solo giorno di pausa per rimettere in ordine le idee, la Louis Vuitton Cup torna ad animare il mondo della vela affrontando il "giro di boa". A partire da martedì 3 settembre, in onda su Canale 20 e in simulcast su Italia 1 per le regate del sindacato italiano oltre che in streaming sul sito di SportMediaset, andrà in scena il secondo Round Robin che deciderà le quattro semifinaliste e dando vita alla prima eliminazione fra le cinque contendenti al posto di sfidante per la 37a America's Cup.

Ad aprire le sfide saranno Alinghi Red Bull Racing con Orient Express che si affronteranno alle 14.10 anticipando di poco Luna Rossa Prada Pirelli che rientrerà in acqua 14.46 con Emirates Team New Zealand.

Si tratterà dell'ultima possibilità per gli uomini di Max Sirena di affrontare i Defender prima della finalissima, al via il prossimo 12 ottobre. Il sindacato italiano non è ancora riuscito a vincere contro i Kiwi, tuttavia si tratterà di una regata senza assegnazione di punti permettendo al team presieduto da Patrizio Bertelli di osare maggiormente.

Lo stesso 3 settembre Luna Rossa scenderà nuovamente in acqua alle 15.58 con Orient Express prima di affrontare il giorno successivo alle 15.22 NYYC American Magic in quella che potrebbe essere la sfida decisiva per conquistare il pass verso l'America's Cup.

Dopo ulteriori due giorni di stop, utilizzati come eventuale recupero, gli uomini di Max Sirena proseguiranno il 7 settembre con INEOS Britannia, mentre si chiuderà l'8 con Alinghi Red Bull Racing in vista delle semifinali, in programma dal 14 al 19 settembre prossimi.