Eliud Kipchoge incontra gli uomini di INEOS Britannia: "Dovete credere in voi stessi"

LOUIS VUITTON CUP

Il campione di maratona ha incontrato gli uomini di Ben Ainslie prima della seconda giornata di gare, n onda su Canale 20 e in simulcast per le regate di Luna Rossa Prada Pirelli su Italia 1 oltre che in streaming sul sito di SportMediaset.

© Ufficio Stampa INEOS Britannia vuol riportare la Coppa delle Cento Ghinee in Gran Bretagna e per farlo ha deciso di affidarsi a chi è abituato a stare al comando delle competizioni sportive. È il caso di Eliud Kipchoge, due volte campione olimpico di maratona e primo uomo a scendere sotto le due ore nei 42 chilometri nell'INEOS 1:59 Challenge. Il fuoriclasse africano ha incontrato gli uomini di Ben Ainslie in occasione del pre-breafing della seconda giornata di Louis Vuitton Cup, in onda su Canale 20 e in simulcast per le regate di Luna Rossa Prada Pirelli su Italia 1 oltre che in streaming sul sito di SportMediaset.

"Il mio miglior consiglio è di credere in voi stessi. Preparatevi e pianificate bene per eseguire, ma credeteci sempre e spingete forte. La fiducia è ciò che lega la squadra, quando hai fiducia in una squadra, è ciò che ti spinge a vincere" ha spiegato Kipchoge in una giornata complicata per il team a causa delle difficili condizioni meteorologiche.

Il sindacato inglese ha faticato a metter in acqua la propria imbarcazione per la "Ghost Race" contro Emirates Team New Zealand, assente a causa dei danni subiti in occasione dell'incidente avvenuto la prima giornata durante le fasi di rimessaggio.

"È un incidente davvero sfortunato per loro. Speriamo che riescano a risolvere le cose in fretta, sono sicuro che ci riusciranno, i Kiwi sono solitamente piuttosto duri nel riprendersi da battute d'arresto come questa, quindi speriamo di vederli presto di nuovo in campo - ha spiegato Ainslie -. Sebbene non stessimo gareggiando con nessuno, è stata una buona occasione per uscire in acqua e provare cose diverse. Ci siamo sviluppati molto negli ultimi giorni, quindi abbiamo lavorato su quelle cose e ci siamo preparati bene per le gare di domani. È ovviamente una dinamica interessante con le Ghost Races, soprattutto perché le gare contro i Kiwis non contano per i punti, ma ci prenderemo tutto il tempo possibile in acqua".