Ben Aislie spiega la scelta di INEOS Britannia la scelta di Alinghi verso le semifinali: "Un avversario per migliorare, non ci stiamo montando la testa”

LOUIS VUITTON CUP

Lo skipper inglese ha spiegato la decisione di puntare sugli svizzeri dopo il trionfo nel Round Robin

Tutti si aspettavano che INEOS Britannia scegliesse Alinghi Red Bull Racing per le semifinali di Louis Vuitton Cup e il team inglese non ha voluto tradire i pronostici della vigilia. L'equipaggio guidato da Ben Aislie ha deciso di puntare sugli elvetici, quarti dopo la fase a gironi, lasciando a Luna Rossa Prada Pirelli l'onere di affrontare NYYC American Magic; una scelta presa non a cuor leggero come spiegato dallo skipper britannico.

"Non è stata una decisione semplice. Ogni squadra ha i suoi punti di forza e di debolezza, soprattutto in condizioni diverse. Le previsioni meteo per il periodo della semifinale sono state un fattore molto importante per la nostra decisione. Abbiamo confermato la nostra decisione solo poche ore fa e abbiamo ricevuto input dal nostro team di velisti e allenatori, oltre che dai nostri team di performance, analisi e tecnici - ha sottolineato Aislie durante la conferenza stampa della vigilia -. Pensiamo che Alinghi sarà un buon test e ci darà la possibilità di continuare a imparare, sviluppare e progredire nella competizione. Ovviamente è un'ottima posizione quella in cui ci troviamo, essendo arrivati primi nel round robin e avendo scelto il nostro avversario in semifinale, ma non ci stiamo montando la testa. Sappiamo che c'è ancora molto da fare e il nostro obiettivo principale ora è ottenere punti e migliorare le prestazioni".

