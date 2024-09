Nuovo incidente per Alinghi Red Bull Racing: il BoatOne si ribalta durante un test

LA DISAVVENTURA

L'imbarcazione svizzera è stata messa successivamente in sicurezza, mentre l'equipaggio di bordo non ha subito problemi

© Ufficio Stampa Nuova disavventura per Alinghi Red Bull Racing nelle acque di Barcellona. L’equipaggio svizzero, già eliminato nelle semifinali di Louis Vuitton Cup da INEOS Britannia, si é ribaltato durante un test causando grande spavento fra gli appassionati elvetici e non solo. Momenti d’apprensione, ma nessun problema per l’equipaggio, come riportato sui social dal sindacato guidato da Ernesto Bertarelli, che ha messo in sicurezza il proprio BoatOne.

Non è la prima volta che l’imbarcazione svizzera si ritrova a far i conti con problemi di questa tipologia come già accaduto prima dell’inizio delle regate preliminari quando in due casi ha rotto l’albero maestro finendo in acqua