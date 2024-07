America's Cup, gli allenatori di Luna Rossa svelano i segreti del team: "Puntiamo a partire bene per mantenere il controllo della regata"

VELA

Philippe Presti, Hamish Wilcox e Jacopo Plazzi hanno raccontato il cammino che sta accompagnando il team tricolore in vista della rassegna al via a Barcellona il prossimo 22 agosto

© Ufficio Stampa Luna Rossa Prada Pirelli è uno degli equipaggi più attesi della trentasettesima edizione dell'America's Cup. Il team tricolore punta a riscattare la sconfitta patita nel 2021 a opera dell'Emirates Team New Zealand e per farlo ha deciso di affidarsi a un terzetto di coach di grande livello come Philippe Presti, Hamish Wilcox e Jacopo Plazzi, capaci di mettere a disposizione dei velisti tutta la propria esperienza in mare.

Gli allenatori stanno preparando a Barcellona l'appuntamento con le regate preliminari non curando nello specifico i vari avversari: "Il match racing è come la boxe. Se sei molto più forte non importa molto, ma in genere devi adattare la tua strategia al tuo avversario. Quindi, ciò che alla fine conterà saranno le caratteristiche della barca (le tue e quelle del tuo avversario), ma anche le abilità, il comportamento e l'esperienza dei timonieri in un'ampia gamma di condizioni di vento e mare - ha spiegato Presti, vincitore di due edizioni della Finn Gold Cup e alla settima partecipazione all'America's Cup dopo i successi nel 2010 e nel 2013 con Oracle Team USA -. Durante l'ultima Coppa ad Auckland abbiamo visto che queste barche sono piuttosto difficili da superare con una brezza costante. Se ottieni il controllo del gioco, hai buone possibilità di mantenerlo. Quindi partire in controllo è il nostro obiettivo. Ciò non significa che vuoi uccidere la partita all'inizio, ma sicuramente vuoi essere posizionato in un modo che ti consenta, all'inizio della gara, di costringere l'avversario ad aumentare il numero di manovre, navigare con aria cattiva o andare sulla virata sbagliata per il turno successivo".

Uno dei punti su cui Luna Rossa ha lavorato maggiormente sono l'uscita dalle virate e dalle strambate oltre al cambio delle condizioni atmosferiche che potrebbero cambiare l'esito delle regate. Per questo motivo si è posta grande attenzione anche sul meteo che potrebbe variare all'interno della baia catalana: "Quando si regata, le barche navigano per metà del tempo in modalità di transizione, ovvero si preparano per una manovra o escono da una manovra. Quindi sì, è in cima alla nostra lista di abilità da sviluppare. L'altra è la modalità in cui si sta navigando che è influenzata dalla strategia e dall'altra barca. Raramente si è al 100% VMG durante la gara - ha aggiunto Presti a cui si sono aggiunte le parole di Wilcox -. Credo che la modifica della barca sarà una delle differenze importanti tra i team che gareggiano per la Louis Vuitton 37th America's Cup. Devi avere tutte le modalità di navigazione per controllare il tuo avversario. Nell'area di partenza queste modalità includeranno ottime manovre e gestione della barca. Dopo la partenza, essere in grado di ottenere il controllo del lato favorito del campo di regata sarà la chiave per vincere le gare".

In vista della finale in programma a ottobre, l'equipaggio di Luna Rossa punterà a sfruttare le regate preliminari per metter a punto al meglio la barca e presentarsi al momento decisivo nel migliore dei modi: "Agosto sarà il mese chiave per perfezionare il nostro piano di gioco ed essere pronti per il vero affare alla fine del mese, dopo molte ore al simulatore e tempo trascorso in acqua, dove ci siamo concentrati principalmente sul miglioramento delle nostre prestazioni e della manovrabilità della barca sul percorso - ha concluso Plazzi -. Nelle prossime settimane vedremo finalmente gli AC75 incrociare le spade sullo stesso campo di regata per un po' di pratica di regata".