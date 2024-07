America's Cup, i team scaldano i motori in vista della sfida di Barcellona: "Servirà porre grande attenzione perchè potrebbe accadere di tutto"

VELA

Le sei formazioni in gara si preparano ad affrontarsi a Barcellona nella competizione in programma dal 22 agosto al 12 ottobre

© Ufficio Stampa Manca sempre meno all'inizio della trentasettesima edizione dell'America's Cup e le sei squadre impegnate nella celebre rassegna velistica iniziano a scaldare i motori. Chi dovrà sicuramente porre maggior attenzione a quello che accadrà nelle acque di Barcellona sono i defender di Emirates Team New Zealand, reduci dai successi delle ultime due edizioni e intenzionati a portare a cinque i successi ottenuti nella loro storia.

A fare il punto della situazione è Kevin Shoebridge, direttore operativo della squadra oceanica e pilastro del team considerata la sua presenza ininterrotta dal 1987 a oggi, quando prese parte alla prima spedizione dei Kiwi alla caccia della Coppa delle Cento Ghinee. "È l'America's Cup e tutto può succedere, quindi è necessario concentrare la fiducia nella giusta direzione. Il tempo scorre sempre e ogni squadra lavora secondo le proprie tempistiche per i propri programmi. Per Emirates Team New Zealand, ovviamente, l'obiettivo principale è essere pronti e il più preparati possibile per la partita dell'America's Cup dal 12 ottobre fino all'ultima regata, ma dicendo che ovviamente vuoi fare bene in qualunque regata tu faccia, ma noi dobbiamo ricordare a noi stessi il nostro obiettivo finale, tuttavia la regata preliminare offre un’ottima opportunità per allinearci con gli altri team e farci un’idea l’uno dell’altro, nonché alcune regate nella vita reale, prove di partenza e gestione del percorso - ha spiegato 'Shoeb' come è conosciuto nel mondo velistico -. Da quello che abbiamo visto finora... tutte le squadre sembrano forti. Esamineremo attentamente tutti i team poiché tutti hanno alcuni aspetti di design interessanti. È troppo presto per fare valutazioni in un senso o nell'altro perché tutte le squadre saranno concentrate sui propri programmi. Quindi aspetteremo e vedremo ma, ovviamente, man mano che l'intensità e il progresso dell'evento aumenteranno, il nostro focus specifico diventerà molto più ristretto! Cercheremo di prendere il più possibile da tutti i livelli della regata preliminare: prove di regata, analisi delle prestazioni su noi stessi e rispetto ai nostri concorrenti, e davvero per tutti i team sono sicuro che sarà uno sguardo molto chiaro su dove le squadre sono sedute l’una rispetto all’altra”.

A contendere il titolo ci saranno anche gli svizzeri di Alinghi Red Bull Racing che vorrebbe riottenere quel successo che manca dal 2007 e che potrebbe arrivare grazie all'esperienza di Silvio Arrivabene, co-general manager della squadra elvetica e a capo dell'avvenieristico progetto "BoatOne" sviluppato negli ultimi anni dalla Société Nautique de Geneve. Un piano ambizioso che ha già iniziato a mostrare i propri frutti nelle regate preliminari andate in scena a Vilanova i La Geltrú e Jeddah e che ora attende la conferma nelle prove al via il prossimo 22 agosto. "Non vediamo l'ora di scendere in acqua. Sono passati tre anni e mezzo dall’ultima volta che gli AC75 hanno salpato e siamo abbastanza fiduciosi che Barcellona sia stata un ottimo luogo di allenamento per noi - ha sottolineato l'ex numero uno di Mascalzone Latino -. Mi auguro che le regate preliminari offrano un confronto con la concorrenza e un feedback per qualche finale aggiustamenti. Probabilmente la maggior parte dello sviluppo riguarderà la vela, ma certamente la classe è lungi dall’essere ancora pienamente sfruttata”.

Grande attesa anche in casa Orient Express Racing Team che rientrerà in corsa dopo l'esordio nel 2007 alla Louis Vuitton Cup e il cui equipaggio si sta preparando alacremente in Spagna con l'obiettivo di mettere a punto nel migliore dei modi il nuovo "Taihoro", realizzato grazie al contributo di Emirates Team New Zealand: "C’è un’eccitazione incredibile nel team, si respira ogni giorno in acqua. Ogni tecnico e progettista vuole vedere se siamo in buona forma rispetto agli altri. Sono tutti completamente concentrati sulla nostra prestazione: c'è una buona energia. Sarà fantastico competere nella regata preliminare e vedere dove possiamo migliorare prima della Louis Vuitton Cup - ha sottolineato Quentin Delapierre, skipper della squadra francese -. Utilizzeremo le prove di regata solo per testare la manovrabilità della nostra barca e la velocità in rettilineo. Inoltre, sarà molto importante per noi arrivare alla casella di partenza con tutti i nostri processi ed essere molto fiduciosi su come vogliamo affrontare l'inizio della partita e la sequenza finale prima della partita. Abbiamo lavorato molto su questo approccio, guardando indietro alla precedente Coppa di Auckland e abbiamo elaborato una buona strategia. Sarà bello testarlo durante la Regata Eliminatoria.”