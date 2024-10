America's Cup, New Zealand festeggia il terzo titolo consecutivo: "Impresa pazzesca"

"È stata un'impresa incredibile. Sono super contento per come abbiamo regatato in questi giorni, rimanendo sempre sereni in questi giorni. È arrivato anche un giorno di sole per festeggiare la nostra vittoria. È stato pazzesco - ha confessato Burling poco dopo il traguardo -. È stata una sensazione incredibile, vedendo così tante persone ad accoglierci. È come esser a casa. Tanti i tifosi in Nuova Zelanda di notte per festeggiare questo trionfo. Questa giornata è per loro e per chi era a bordo, anche se la festa continuerà a lungo".