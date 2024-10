Peter Burling, l'uomo dei record riporta l'America's Cup in Nuova Zelanda

Il primo vero contatto con l'America's Cup è però arrivato nel 2013 quando prende parte alla Red Bull Youth America's Cup conducendo da skipper Emirates Team New Zealand al successo ed entrando a tutti gli effetti nel giro della squadra maggiore, sconfitta quell'anno da BMW Oracle Racing in una clamorosa rimonta firmata James Spithill. L'esordio in America's Cup di Burling nel 2017 segna di fatto l'inizio di una nuova era per New Zealand che sconfigge per 7-1 Oracle riportando la Coppa delle Cento Ghinee in Nuova Zelanda a distanza di diciassette anni, mentre quattro anni dopo infligge un doloroso 7-3 a Luna Rossa.