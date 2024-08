Emirates Team New Zealand mette in dubbio la propria partecipazione: "Troppo presto per dire quando torneremo a navigare"

"È troppo presto in questa fase per dire quando torneremo a navigare, ma ho visto questi ragazzi fare miracoli in passato". Parola di Grant Dalton che ha spiegato la situazione di Emirates Team New Zealand dopo l'incidente subito nel corso della prima giornata della Louis Vuitton Cup. Il CEO del sindacato oceanico ha fatto il punto sui danni subiti dall'imbarcazione che potrebbe saltare i prossimi appuntamenti del primo Round Robin al fine di esser pronti per la 37a America's Cup, in onda su Canale 20 e in simulcast su Italia 1 per le regate di Luna Rossa Prada Pirelli oltre che in streaming sul sito di SportMediaset.