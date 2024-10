New Zealand a un passo dalla vittoria dell'America's Cup: sconfigge per due volte INEOS e si porta sul 6-2

Confermate le tradizionali modifiche negli equipaggi di Emirates Team New Zealand e INEOS Britannia che fra una regata e l'altra cambieranno parte degli uomini in acqua.A cambiare maggiormente sarà INEOS Britannia che modificherà tre dei quattro i componenti fra una prova e l'altra con Ryan Todhunter, Harry Leask e Luke Parkinson ad aprire la rassegna seguiti da Matt Rossiter, Ben Cornish e David Carr, mentre Neil Hunter verrà schierato in entrambe i casi. Discorso diverso per Emirates Team New Zealand che presenterà in entrambe le gare Hamish Bond e Dougal Allan, alternando invece Lousi Crosby e Cam Webster nella prima, Marius van der Pol e Louis Sinclair nella seconda.