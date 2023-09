Vela, America’s Cup: American Magic trionfa nei preliminari per un punto su New Zealand, delude Luna Rossa  

VELA

Gli statunitensi vincono due delle tre regate odierne, finale con i neozelandesi annullata per mancanza di vento. L’Italia chiude quarta in classifica

© Getty Images È American Magic a trionfare nei preliminari dell’America’s Cup 2023. Gli statunitensi totalizzano 34 punti nelle cinque regate, uno in più rispetto ai 33 di New Zealand. La sfida finale viene annullata per mancanza di vento. Chiude al quarto posto in classifica l’Italia (20 punti: due terzi posti ed un quinto piazzamento), dietro alla Francia (terza nell’ultima Regata) e davanti alla Svizzera. Ultimo posto per la Gran Bretagna.

TERZA REGATA AD AMERICAN MAGIC

Partenza complessa per Luna Rossa per via di una penalità, nonostante il forfait del team Alinghi. New Zealand, dopo le difficoltà della manche precedente, inizia subito spingendo forte davanti a tutti. I neozelandesi però commettono un errore al secondo lato, sedendosi e venendo scavalcati da American Magic, Orient Express e Luna Rossa. I francesi e gli italiani si scompongono nel tentativo di marcarsi, con New Zealand che torna in bagarre. Gli statunitensi vincono in estrema facilità, con i neozelandesi che si piazzano al secondo posto e staccano il pass per la finale. Chiude terza Orient Express, con l’Italia che nel finale viene anche superata dalla Gran Bretagna. Vanno quindi alla sfida decisiva New Zealand e Stati Uniti, con Luna Rossa che chiude al quarto posto complessivo (dietro alla Francia e davanti alla Svizzera).

SECONDA REGATA AD AMERICAN MAGIC

Ancora una volta sono gli americani a partire alla grande, con New Zealand attardata e non di poco rispetto alle altre. Dietro ad American Magic si ripete la sfida tra Alinghi e Luna Rossa, ma all’ultimo lato gli elvetici sono ancora davanti. Il duello più vivo è quello per il quarto e quinto posto, tra New Zealand e Orient Express, con i neozelandesi che hanno la meglio. Vince American Magic, secondo posto per la Svizzera, ancora sul podio virtuale Luna Rossa. Chiude in quarta posizione New Zealand, davanti alla Francia e alla delusione Gran Bretagna, sempre in ultima posizione.

PRIMA REGATA A NEW ZEALAND

Un avvio lineare, anche rispetto agli inizi delle regate dei giorni precedenti. American Magic impone un passo piuttosto alto, ma alla virata New Zealand prende il controllo. A metà gara i neozelandesi comandano davanti agli statunitensi e agli svizzeri, con Luna Rossa a seguire in quarta posizione. Gli italiani e gli elvetici si giocano l’ultimo gradino del podio virtuale fino agli ultimi cancelli, con Orient Express (Francia) e Ineos (Gran Bretagna) in quarta e quinta posizione. New Zealand vola indisturbata verso la vittoria, con American Magic in seconda posizione. Prima dell’ultimo lato Alinghi e Luna Rossa virano praticamente insieme, ma gli italiani riescono a strappare il terzo posto, avvicinandosi anche agli uomini a stelle e strisce nel finale.