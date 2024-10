INEOS, Ainslie guarda al futuro: "Vogliamo vincere la Coppa, ci riproveremo"

"Le emozioni sono contrastanti, ovviamente, prima di tutto devo dire merito all'Emirates Team New Zealand, un risultato incredibile per quell'organizzazione e per il nostro team entrare nell'America's Cup è stato un risultato enorme e abbiamo fatto un bel viaggio negli ultimi 10 anni, e soprattutto negli ultimi tre anni - ha sottolineato Ainslie -. Alla fine, non superare l'ultimo ostacolo è sempre dura, ma sappiamo di aver affrontato uno dei migliori, se non 'il' migliore team nella storia della Coppa. Dobbiamo prendercela con le spalle al muro e penso che il team abbia fatto un lavoro brillante per svilupparsi in questa campagna, in questa serie e come ha detto un britannico molto coraggioso, è il coraggio di continuare che conta, quindi è quello che ci aspettiamo".