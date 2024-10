New Zealand vince la 37a America's Cup: i Kiwi sconfiggono INEOS e chiudono sul 7-2

Al via del terzo lato i britannici hanno tentato un piccolo recupero, ma per evitare problemi i ragazzi guidati da Peter Burling hanno chiuso la porta immediatamente soprattutto in fase di incrocio, non consentendo agli inglesi di andare sotto i 100 metri di distacco. Compiendo però più virate e puntando soprattutto sul lato destro INEOS è arrivata addirittura a quindici metri di vantaggio con New Zealand costretta agli straordinari per evitare un clamoroso sorpasso. Ciò ha portato a passare al gate di metà gara in contemporanea prima che New Zealand riuscisse a riprendere fiato all'uscita del cancello.