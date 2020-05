Vialli e il dialetto cremonese: "Scudetto, Brasile e... l'inglese"

In pochi se lo ricordano, ma negli anni '80 Gianluca Vialli si divertiva spesso in televisione. Prodezze in campo e... davanti alle telecamere. Eccolo intervistato da Maurizio Pistocchi in un fantastico esercizio di conoscenza del dialetto cremonese, quello della sua terra. "Mi piacerebbe fare tre gol al Brasile come Rossi, voglio vincere lo scudetto e un giorno imparerò l'inglese", tutto espresso in un dialetto impeccabile. A parte il primo, tutti gli altri sogni sono stati realizzati.