Sliding doors Baresi: quando l'Inter lo scartò al provino

Oggi Franco Baresi compie 60 anni ed è stato una leggenda del Milan, ma non tutti sanno che da piccolo tifava Inter e fece anche un provino con i nerazzurri. Una sliding door della sua carriera raccontata in questo estratto del programma "Protagonista" condotto da Gianni Rivera su TeleMilano58 e coordinato da Enrico Crespi e Luigi Colombo. In studio, l'allora Vice Presidente del Milan ospitò un giovanissimo Franco Baresi (non ancora 20enne) che ricordò come fu bocciato al provino con l'Inter perché ritenuto "piccolino". Stuzzicato dal grande giornalista Nino Oppio in studio, Baresi risponse che fu una fortuna quella bocciatura perché gli permise di entrare in una grande società come il Milan. Da lì è nata la storia del capitano con la maglia numero 6, rigorosamente rossonera.