Senna-Prost, che scintille!

Duro e teso faccia a faccia tra Alain Prost e Ayrton Senna, grandi rivali tra la fine degli anni '80 e gli inizio degli anni '90. Senna loda il collega "come pilota", ma "passioni, idee e quindi la strada sono diverse". Più lapidario Prost: "Non mi interessa più parlare di lui". Una rivalità che si sarebbe attenuata quando il francese lascerà le corse. Lo stesso Prost ha raccontato recentemente a Repubblica di avere poi conosciuto un altro Senna, che addirittura lo chiamava per chiedergli consigli. Purtroppo un anno dopo il ritiro di Prost nel 1993, Senna morì.