Maldini e gli schemi di Zac alla "Piero Angela"

Gene Gnocchi ne aveva per tutti durante le sue apparizioni a Guida al Campionato. A un giovane Paolo Maldini chiedeva se l'allora allenatore Alberto Zaccheroni faceva ricorso dell'ausilio di Piero Angela per spiegare i suoi schemi ai giocatori. Dal già capitano del Milan arriva una risposta ironica "Gli schemi di Zac sono difficili, ma non impossibili". E poi, inevitabilmente si parla di Savicevic e della diatriba Weah-Zaccheroni.