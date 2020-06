Lele Adani in dialetto reggiano: "Vieri l'è un ragass tranquill"

Un'altra perla dalla rubrica "Parla come mangi", le interviste in dialetto di Bruno Longhi per Guida al Campionato 2003/2004. Lele Adani gioca nell'Inter, ha segnato da poco un gol alla Dinamo Kiev in Champions League ed è pronto ad affrontare l'Empoli in campionato. Ma a tenere banco c'è il caso-Vieri: l'attaccante è in forte attrito con i vertici della società nerazzurra. Adani minimizza nell'intervista tutta in stretto dialetto reggiano.