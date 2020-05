Il derby-vendetta di Serena

Siamo nel Mundialito, torneo al quale partecipano solo squadre che hanno vinto la Coppa Intercontinentale: è la serata del 2 luglio 1983, Stadio San Siro. Si sfidano Inter e Milan e a sorpresa, dopo 5 anni di astinenza, si afferma la squadra di Castagner che ha vinto il campionato di Serie B ed è pronta a tornare le grandi. Decide una doppietta di Serena, 2-1 il finale, in mezzo a un gol di Altobelli. Il bomber di Montebelluna dopo questa partita finirà il suo prestito in rossonero per ritornare ad Appiano Gentile. Era il primo derby di Zenga, l'ultimo per l'allenatore dell'Inter Marchesi che dopo il torneo fu esonerato.