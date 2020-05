Gattuso, il sosia batte l'originale

A Gattuso non sono mai mancate due cose: la grinta e la simpatia. Eccolo alle prese, per Guida al Campionato, con il comico Antonio Montieri che lo sottopone a Milanello a un test particolare: verificare se ha tutti i requisiti per essere un clone del... finto originale. L'allora centrocampista del Milan sta al gioco e fallisce la prova.