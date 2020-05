Di Bartolomei, il campione umile

Sabato 30 maggio saranno passati 26 anni dal drammatico suicidio di Agostino Di Bartolomei. Aveva solo 39 anni e alle spalle una carriera calcistica di grande livello. In questa intervista, realizzata ai tempi del Milan, emerge tutto il suo carattere introverso insieme a un'umiltà unica per un calciatore. Per resistere alle critiche confessa, a Gigi Garanzini e Roberto Bettega, di sfruttare "il lavoro e l'applicazione che, col sangue e col dolore, danno prima o poi i loro frutti".